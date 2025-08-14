Эксперты ЭИСИ: Переговоры Путина и Трампа — важный этап продолжительной дипломатической работы

С момента последней очной встречи Владимира Путина с американским президентом мир сильно изменился, а сама встреча будет происходить в условиях новой геополитической реальности. Об этом в начале дискуссии напомнил модератор круглого стола, доцент Финансового университета при Правительства РФ, политолог Павел Данилин. Он подчеркнул, при таких обстоятельствах решительные действия и резкие заявления от лидеров крупнейших мировых держав – маловероятны. Слишком много зависит от каждого публичного слова не только для России и США, но и их геополитических партнеров и союзников.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа представляют собой классический пример дипломатии великих держав. Такие переговоры, подобно историческим встречам Ричарда Никсона и Леонида Брежнева, прежде всего создают основу для постепенного и глубокого выстраивания рабочих процессов. Поэтому сегодня нельзя однозначно говорить как о быстром достижении мирного урегулировании украинского конфликта, так и о том, что данный вопрос вообще в конечном итоге станет ключевым в диалоге лидеров России и США. Ограничивать отношения двух стран одной только Украиной, с моей точки зрения, неверно, Павел Данилин

Переговоры на уровне лидеров стран – важный, но лишь один из этапов сложной и продолжительной дипломатической работы, в том числе – в вопросах выработки Россией и США общих решений по Украине. Так считает кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев.

Самый позитивный фактор заключается в том, что переговоры станут отправной точкой процесса разрешения конфликта, но очевидно не его завершением. Требования, которые выдвигает Украина, в частности, прекращение огня до разрешения территориального и иных споров, едва ли будет принято. Позитивный эффект может возникнуть при выработке стратегического видения ситуации, касающегося не только отношений России и США, но и России и Западной цивилизации, Борис Межуев

По мнению Бориса Межуева, перед окончательным завершением конфликта сторонам необходимо прийти к согласию по трем ключевым вопросам: территориальному, о будущем самой Украины в контексте гарантий безопасности для России, а также о будущем отношений России и Запада – после конфликта. «И здесь мы видим большие проблемы, связанные с тем, что Запад не имеет единства. Есть разногласия между США и Европой, а также в самой Европе», – считает Межуев.

По его прогнозу, процесс мирного урегулирования может затянуться на годы – по объективным причинам, как это было при завершении Корейской и Вьетнамской войн. «Ожидания быстрого решения ситуации могут сыграть, скорее, негативную роль», – заключил Межуев.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов считает, что запуск большого переговорного процесса на высшем уровне лидеров великих держав — это уже успех. Украинский трек в этом процессе – только один из эпизодов, и, по мнению политолога, невозможно представить, чтобы Россия здесь пошла на уступки в ущерб национальным интересам.

Позиция России заявлена, она жёсткая и не подлежит никаким компромиссам. Никто не говорит о «мире любой ценой». Россия и Президент Владимир Путин последовательно отстаивают принципиальные условия мирного урегулирования, то есть — устранение первопричин конфликта. Все это исключает компромиссы в вопросах, затрагивающих наши стратегические интересы, сохранность суверенитета и, главное, безопасность соотечественников, Алексей Мартынов.

Солидарное мнение высказал заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог», эксперт ЭИСИ Никита Сетов. Предстоящая встреча на Аляске, по мнению эксперта, будет затрагивать гораздо большее количество тем, нежели украинский конфликт. Сводить всю дискуссии только к Украине — значит редуцировать пространство диалога.

Можно предполагать, что найдутся и другие, не менее важные темы для разговора на высшем уровне — та же Арктика, где есть пересечение интересов, торговля, рынок энергоносителей, то есть – исторический контекст взаимодействия России и США. Еще один неочевидный аспект — технологическое взаимодействие и совместное освоение редкоземельных металлов, которые еще пару месяцев назад были на острие повестки. Поэтому не стоит ждать моментального прорыва по украинскому вопросу на переговорах в пятницу Никита Сетов

Депутат Государственной Думы VIII созыва, заместитель председателя комитета ГД РФ по информационной политике Олег Матвейчев озвучил три значимых дипломатических актива, с которыми Россия подходит к началу переговоров на Аляске. И первый состоит в том, что дискурс о дипломатической и международной изоляции России полностью потерпел крах.

«Мы помним, как украинцы рассказывали будто бы "весь мир" с ними. Помним их заявления о "тотальной изоляции России". И что мы видим? Встреча на высшем уровне показывает, что ни о какой изоляции речи уже не идет. Весь мир обсуждает эту встречу – как победу России, и это факт, который уже можно считать нашей победой», – уверен Олег Матвейчев.

Второй актив, по мнению депутата, заключается в том, что Владимир Путин едет на Аляску в качестве идеолога нового многополярного мира. В отличие от Трампа, который не согласовывает свою позицию с европейскими партнерами (которых Трамп, по мнению Матвейчева, и не считает настоящими партнерами), Владимир Путин накануне встречи провел переговоры с большим количеством глав иностранных государств, чтобы учесть интересы стран БРИКС, ШОС, ОДКБ, которые разделяют позицию России по целому ряду ключевых вопросов.