Стоимость российского электромобиля Атом может варьироваться от 3 до 4 млн

Российский электромобиль «Атом» может стоить от 3 до 4 миллионов рублей без учёта субсидий. Об этом сообщил операционный директор по продажам проекта Максим Бардин на форуме «Такси».

«Мы попадаем в диапазон между тремя и четырьмя миллионами, без учёта субсидий в объёме 925 тысяч и, возможно, субсидий дополнительных, которые могут быть в других регионах», — пояснил Бардин.

Проект разрабатывается компанией «Кама», которая в конце 2024 года представила предсерийный образец электромобиля. В 2025 году на заводе «Москвич» планируется запустить серийное производство, а специализированный сервисный центр уже начал подготовку технических специалистов для будущего обслуживания модели.