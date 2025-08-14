Встреча Путина и Трампа
Регион
14 августа, 15:31

Стоимость российского электромобиля Атом может варьироваться от 3 до 4 млн

«Атом». Обложка © Telegram / АТОМ

Российский электромобиль «Атом» может стоить от 3 до 4 миллионов рублей без учёта субсидий. Об этом сообщил операционный директор по продажам проекта Максим Бардин на форуме «Такси».

«Мы попадаем в диапазон между тремя и четырьмя миллионами, без учёта субсидий в объёме 925 тысяч и, возможно, субсидий дополнительных, которые могут быть в других регионах», пояснил Бардин.

Проект разрабатывается компанией «Кама», которая в конце 2024 года представила предсерийный образец электромобиля. В 2025 году на заводе «Москвич» планируется запустить серийное производство, а специализированный сервисный центр уже начал подготовку технических специалистов для будущего обслуживания модели.

Ранее Life.ru рассказывал, что на старте продаж «Атом» будут испытывать в рамках каршеринга или аренд через краткосрочную подписку. Также «Кама» вела переговоры с сервисами такси о потенциальном использовании электрокаров в пассажирских перевозках.

Юрий Лысенко
  Новости
  Авто
