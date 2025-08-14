В «Зените» ввели план «Перехват» на матч со «Спартаком»

В «Зените» ввели психологический план «Перехват» после победы в Кубке России. Об этом заявил председатель правления клуба Александр Медведев.

«Помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая. В команде введён план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», — подчеркнул Медведев в эфире «Радио Зенит».

Ранее петербургский клуб разгромил казанский «Рубин» (3:0) во втором раунде группового этапа Кубка России. Дубль на счету Матео Кассьерры, забившего с игры и с пенальти, а третий гол добавил Вадим Шилов.

В РПЛ «Зенит» пока занимает лишь восьмое место с пятью очками. Уже 16 августа команда сыграет с московским «Спартаком» — матч начнётся в 17:30 по московскому времени.