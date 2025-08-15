Петросян оценит: Россиянам предложили необычный способ победить синдром самозванца

Синдром самозванца не даёт людям принимать собственные достижения и вынуждает обесценивать свои успехи, однако бороться с ним можно, причём весьма необычным методом. Психолог Анна Крылатая полагает, что покончить с внутренним критиком поможет юмор.

По мнению эксперта, многие считают, мол для того, чтобы придумать шутку, нужны особые таланты. Однако на самом деле юмор не о врождённом гении, а об игре. Когда вы создаёте свою первую шутку — пусть даже очень простую — это запускает сразу несколько положительных процессов.

Во-первых, вы справились с новой задачей не случайно, а благодаря своей смекалке. Значит, и в важных делах вы можете добиться успеха не из-за удачи или обстоятельств, а благодаря своим умениям. Во-вторых, мозгу нравится быстрый отклик: пошутил — получил результат. Такой опыт помогает легче включаться в работу и творить дальше.

Собеседница РИА «ФедералПресс» предложила для начала взять любую пословицу или поговорку и переделать её так, чтобы самозванец выглядел глупо, например, «Самозванца бояться — к успеху не ходить». Когда пословицы закончатся, можно использовать строки из песен, стихи или любые шаблоны. Важно не создавать шедевр юмора, а просто разрешить себе играть. Психолог подчеркнула, что веселиться и придумывать даже глупые шутки — это уже победа над синдромом самозванца.