Иллюзия некомпетентности: Life.ru узнал процент россиян, страдающих синдромом самозванца

Каждый третий работник в России демонстрирует признаки синдрома самозванца. Согласно данным совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и социальной сети для нетворкинга «Сетка», почти половина респондентов приписывает карьерные успехи удаче или стечению обстоятельств, а не собственным усилиям.

Согласно результатам, оказавшихся в распоряжении Life.ru, наиболее часто синдром проявляется у младших специалистов, однако каждый четвёртый топ-менеджер также сталкивается с этой проблемой. Женщины подвержены синдрому значительно чаще мужчин, а для 45% респондентов он становится препятствием для карьерного роста.

Участникам исследования предлагалось ответить на несколько вопросов, связанных с синдромом самозванца — психологическом состоянии, когда человек не уверен в своем профессионализме и считает свои успехи и достижения не плодом усилий, а результатом обмана или удачного стечения обстоятельств. В опросе приняли участие свыше 2,9 тыс. соискателей обоих полов в возрасте старше 18 лет из крупных городов.

59% респондентов считают себя компетентными специалистами, но лишь 17% абсолютно уверены в навыках. 42% проявляют умеренную уверенность, а каждый третий открыто сомневается в своих компетенциях.

Синдром распространён среди всех категорий работников: 56% — начинающие специалисты, 48% — сотрудники среднего звена, 24% — ведущие специалисты и 28% — топ-менеджеры. Интересно, что среди работников до 24 лет проблема наблюдается у 52%, в группе 25–34 — у 40%, а к 45 годам показатель снижается до 15–17%.

Женщины чаще выражают сомнения в компетенциях (40% против 29% у мужчин) и реже демонстрируют уверенность (54% против 65%). 74% сотрудниц сомневаются, что должность соответствует их квалификации (против 68%), а 50% приписывают успехи удаче (против 39%). 78% женщин и 60% мужчин связывают нереализованный потенциал с данным синдромом.

Триггерами проявления синдрома выступают: выполнение сложных задач (31%), публичные выступления (26%), похвала при коллегах (25%) и просьба поделиться опытом (20%).

45% респондентов отмечают негативное влияние синдрома на работу. Женщины чаще сообщают о сильном влиянии (24% против 14% у мужчин). Чаще всего это проявляется в боязни развиваться и искать новую работу (66%), апатии (53%), чувстве вины перед коллегами (40%) и страхе просить повышения (39%).

Для борьбы с синдромом респонденты используют самообразование (40%), профессиональное обучение (31%), похвалу руководства (30%) и подтверждение квалификации от коллег (20%). Наименее эффективными способами названы самовнушение (31%), советы друзей (23%), похвала коллег (18%) и обращение к коучам (16%).

Результаты опроса показывают, что синдром самозванца — проблема не только начинающих специалистов. Неуверенность в себе может сохраняться даже на вершине карьерной лестницы и не всегда исчезает с опытом. Но в целом данные показывают, что с ростом профессионального статуса и накоплением опыта уровень сомнений в своих компетенциях снижается: среди ведущих специалистов синдром самозванца проявляется у 24%, что ниже, чем у более младших коллег, но все ещё представляет собой значимую долю.