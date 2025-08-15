В России хотят штрафовать пешеходов в наушниках или с телефоном в руках
Адвокат Ольшанский предложил ввести штраф ₽2 тыс. для пешеходов в наушниках
В России необходимо ввести штрафные санкции для граждан, игнорирующих правила безопасности при пересечении пешеходного перехода, используя наушники и телефоны. С таким предложением выступил почётный адвокат России Леонид Ольшанский. По его словам, штраф в размере 2000 рублей может стать сдерживающим фактором для тех, чьё поведение на дороге создаёт опасные ситуации.
«Нам нужен такой штраф, потому что водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить. А пешеход всё ещё находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам. И сотрудники ГАИ [станут осуществлять контроль] – сейчас, мы видим, кругом рейды идут», – подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».
Согласно действующему законодательству, штраф за переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора составляет 500 рублей. По словам адвоката, для велосипедистов и других участников дорожного движения, нарушающих ПДД, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.
