В России хотят штрафовать пешеходов в наушниках или с телефоном в руках

В России необходимо ввести штрафные санкции для граждан, игнорирующих правила безопасности при пересечении пешеходного перехода, используя наушники и телефоны. С таким предложением выступил почётный адвокат России Леонид Ольшанский. По его словам, штраф в размере 2000 рублей может стать сдерживающим фактором для тех, чьё поведение на дороге создаёт опасные ситуации.

«Нам нужен такой штраф, потому что водителей со всех сторон прижали: по телефону говорить нельзя, детское кресло обязали ставить. А пешеход всё ещё находится вне наказания. Думаю, что пару тысяч рублей надо выписывать за это дело. Отслеживать будут по камерам. И сотрудники ГАИ [станут осуществлять контроль] – сейчас, мы видим, кругом рейды идут», – подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».

Согласно действующему законодательству, штраф за переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора составляет 500 рублей. По словам адвоката, для велосипедистов и других участников дорожного движения, нарушающих ПДД, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 800 рублей.