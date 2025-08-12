Адвокат Шиманский: С 1 сентября в РФ введут новые ограничения для водителей

С 1 сентября в России вводятся новые ограничения для водителей по утверждённым правительством правилам допуска к управлению авто. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.

В перечень медицинских противопоказаний к вождению включены расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Кроме того, в расширенный перечень попали аномалии цветового зрения. К вождению не будут допущены водители с частичной цветовой слепотой, а также искажённым восприятием красного и зелёного цветов.

По словам Шиманского, новый перечень не вносит радикальных изменений. Гражданам, ранее не допускавшимся к вождению по медицинским показаниям, права по-прежнему не выдадут. При выявлении противопоказаний водитель может лишиться прав только по результатам медобследования. Остальные автолюбители смогу водить машину после стандартного медосмотра.