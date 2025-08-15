FIG допустила до турниров гимнаста из РФ, которому ранее отказала из-за цифры V
Мухаммаджон Якубов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянину Мухаммаджону Якубову выступать под нейтральным статусом после скандала с римской цифрой V. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы.
В марте этого года специальный комитет федерации усмотрел в римской цифре V, обозначавшей порядковый номер Всероссийского антидопингового диктанта в соцсетях спортсмена, символ поддержки СВО. Это лишило Якубова права выступать. Сейчас FIG пересмотрела решение и допустила 22-летнего гимнаста к международным стартам, утверждает агентство.
Комментируя скандал, глава РУСАДА Вероника Логинова заявляла, что цифра V не имела скрытого смысла и указывала исключительно на пятый по счёту антидопинговый диктант. После пересмотра дела Якубов стал 15-м российским гимнастом, получившим нейтральный статус.
Напомним, что FIG допустила спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе в январе 2024 года. А в апреле 2025 года отечественные спортсмены сами отказались участвовать в состязании под эгидой федерации из-за множественных отказов в допуске. В июле FIG пересмотрела ситуацию и позволила российским и белорусским гимнастам повторно заявляться на получение нейтрального статуса для соревнований.