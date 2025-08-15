FIG допустила до турниров гимнаста из РФ, которому ранее отказала из-за цифры V

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила россиянину Мухаммаджону Якубову выступать под нейтральным статусом после скандала с римской цифрой V. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы.

В марте этого года специальный комитет федерации усмотрел в римской цифре V, обозначавшей порядковый номер Всероссийского антидопингового диктанта в соцсетях спортсмена, символ поддержки СВО. Это лишило Якубова права выступать. Сейчас FIG пересмотрела решение и допустила 22-летнего гимнаста к международным стартам, утверждает агентство.

Комментируя скандал, глава РУСАДА Вероника Логинова заявляла, что цифра V не имела скрытого смысла и указывала исключительно на пятый по счёту антидопинговый диктант. После пересмотра дела Якубов стал 15-м российским гимнастом, получившим нейтральный статус.