Российским гимнастам разрешили повторно подавать заявки на нейтральный статус

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским спортсменам повторно подать заявки на получение нейтрального статуса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Исполнительный комитет официально утвердил пересмотренную версию специальных правил, которые включают несколько важных обновлений, направленных на совершенствование системы оценки участия российских и белорусских спортсменов», — говорится в заявлении FIG.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета 9-10 июля в Лозанне. Согласно новым правилам, уточнены критерии оценки участия спортсменов в деятельности государственных структур и их публичных высказываний. Также введён механизм повторной подачи ранее отклонённых заявок.

Отмечается, что изменения касаются условий получения нейтрального статуса, позволяющего выступать на международных соревнованиях. В частности, пересмотрены критерии оценки связей спортсменов с государственными структурами и их позиции по специальной военной операции.

Напомним, что FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать в нейтральном статусе с января 2024 года. Однако в апреле 2025 года российские спортсмены отказались от участия в турнирах под эгидой FIG из-за многочисленных отказов в допуске.