Путин назвал Фестиваль новых медиа ключевой площадкой для медиасообщества

Фестиваль новых медиа закрепил статус значимой площадки для профессионального диалога в медиасфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам второго фестиваля.

Видео © Предоставлено Life.ru

«Отрадно, что ваш фестиваль утвердился в качестве авторитетной площадки, создающей хорошие возможности для прямого содержательного общения представителей медиаиндустрии, корреспондентов, редакторов, аналитиков, руководителей пресс-служб и информационных онлайн-ресурсов из нашей страны и зарубежных государств», — говорится в тексте, который на церемонии открытия зачитал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

По словам главы государства, мероприятие даёт возможность обсудить ключевые вопросы развития СМИ и предложить решения актуальных проблем. Он подчеркнул, что фестиваль способствует консолидации медиасообщества, укреплению корпоративной этики и продвижению принципов честной журналистики.

Путин выразил уверенность, что форум пройдёт продуктивно и предложит полезные инициативы для российских медиа.

Фестиваль новых медиа объединяет профессионалов, работающих на благо страны. В этом году в нём участвуют 650 специалистов из России, включая новые регионы, а также из Бельгии, Белоруссии и Абхазии. Организатором выступила федеральная программа «Мастерская новых медиа». Среди гостей — руководители СМИ, блогеры, PR-эксперты, режиссёры и контент-мейкеры.