Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 11:03

В Киргизии на фоне визита Мишустина состоялась первая выездная сессия ПМЭФ

VII Киргизско-Российской экономический форум. Обложка © Сайт Российско-Кыргызского фонда развития

В Киргизии прошла первая выездная сессия ПМЭФ. Событие состоялось в рамках VII Киргизско-Российского экономического форума параллельно с официальным визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заседанием Евразийского межправительственного совета. Участники обсудили вопросы локализации производств и вывода совместной продукции на новые рынки.

Директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что проведение сессии в Киргизии стало закономерным этапом развития партнёрских отношений. По его словам, Фонд Росконгресс имеет свыше 220 соглашений с организациями из 89 стран, включая пять договорённостей с киргизскими структурами.

Заместитель министра экономики Киргизии Искендер Асылкулов рассказал об изменениях в инвестиционной политике страны. Вместо жёсткого регулирования теперь делается акцент на налоговых преференциях и господдержке, что уже привлекло новых инвесторов и способствовало локализации производств. Однако, как подчеркнул чиновник, для устойчивого развития необходимо расширять промышленную базу и выстраивать совместные операционные цепочки с Россией.

Модератором сессии выступил управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников. Участники обсудили перспективы цифровизации, применение новых технологий в странах ЕАЭС и механизмы поддержки стартапов.

Организаторами форума выступили Российско-Кыргызский Фонд развития и Фонд Росконгресс под международным брендом Roscongress International.

ПМЭФ-2026 пройдёт 3–6 июня, страной-гостем станет Саудовская Аравия
Напомним, что Михаилу Мишустину пришлось до срока прекратить участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии и отбыть в Москву. Глава правительства объяснил такую необходимость сегодняшним саммитом президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа на Аляске. Life.ru собрал всю известную информацию о встрече лидеров в одном материале.

Юрий Лысенко
