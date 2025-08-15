В Киргизии на фоне визита Мишустина состоялась первая выездная сессия ПМЭФ
VII Киргизско-Российской экономический форум. Обложка © Сайт Российско-Кыргызского фонда развития
В Киргизии прошла первая выездная сессия ПМЭФ. Событие состоялось в рамках VII Киргизско-Российского экономического форума параллельно с официальным визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заседанием Евразийского межправительственного совета. Участники обсудили вопросы локализации производств и вывода совместной продукции на новые рынки.
Директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что проведение сессии в Киргизии стало закономерным этапом развития партнёрских отношений. По его словам, Фонд Росконгресс имеет свыше 220 соглашений с организациями из 89 стран, включая пять договорённостей с киргизскими структурами.
Заместитель министра экономики Киргизии Искендер Асылкулов рассказал об изменениях в инвестиционной политике страны. Вместо жёсткого регулирования теперь делается акцент на налоговых преференциях и господдержке, что уже привлекло новых инвесторов и способствовало локализации производств. Однако, как подчеркнул чиновник, для устойчивого развития необходимо расширять промышленную базу и выстраивать совместные операционные цепочки с Россией.
Модератором сессии выступил управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников. Участники обсудили перспективы цифровизации, применение новых технологий в странах ЕАЭС и механизмы поддержки стартапов.
Организаторами форума выступили Российско-Кыргызский Фонд развития и Фонд Росконгресс под международным брендом Roscongress International.
Напомним, что Михаилу Мишустину пришлось до срока прекратить участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии и отбыть в Москву. Глава правительства объяснил такую необходимость сегодняшним саммитом президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа на Аляске. Life.ru собрал всю известную информацию о встрече лидеров в одном материале.