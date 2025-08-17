Покорил МХАТ, воспитал звёзд и стал голосом детства: самое интересное об Олеге Табакове к его 90-летию Оглавление От саратовского двора до МХАТа: как Табаков учился работать в команде и побеждать Инфаркт в 29 лет: как Табаков держал «Современник» на пределе сил Кот Матроскин, Барбос, Гарфилд: почему голос Табакова узнает каждый «Табакерка»: как из угольного подвала родилась легенда Жёны, дети и наследие: непростая личная жизнь Табакова 90 лет назад, 17 августа 1935 года, родился актёр и режиссёр Олег Табаков. Роли в культовых фильмах и создание «Табакерки» — его вклад в отечественную культуру трудно переоценить. Наиболее интересные факты о жизни и творчестве артиста — в материале Life.ru. 16 августа, 21:55 Олег Табаков — факты и лучшие роли к 90-летию артиста. Коллаж © Life.ru Фото © РИА «Новости» / Дмитрий Коробейников, Михаил Озерский, Николай Шестаков

От саратовского двора до МХАТа: как Табаков учился работать в команде и побеждать

Олег Табаков родился в Саратове в семье врачей. Война пришлась на его раннее детство: отец ушёл на фронт, возглавив санитарный поезд, мама работала в госпитале. Такие реалии привели к раннему «взрослению» будущего артиста. Уже школьником он стал посещать театральный кружок, который превращал обычных подростков в людей сцены: там учились слушать партнёра, искать правду в простых сценах, не бояться.

Олег Табаков — один из основателей легендарного «Современника». Фото © РИА «Новости» / Михаил Озерский

В саратовском доме и во дворе, на самодеятельной сцене, у него формируется приучение к ответственности, которая позже обернётся и директорской, и педагогической работой. И ещё — доверие к коллективу: «командная психология», ставшая для Табакова нормой, родилась именно в саратовском кружке и коммунальных кухнях, где слушать — не менее важно, чем говорить.

В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ — на курс Василия Топоркова. Это был не просто «знаменитый педагог», а прямой наследник мхатовской традиции: работа на точность действия, внутреннюю мотивацию, дисциплину. На третьем курсе Табаков уже снимается в кино — у Михаила Швейцера в «Тугом узле» — и параллельно выходит на сцену Центрального детского театра. Но важнее даже не ранний дебют, а «проба на подлинность», которую он постоянно проходил перед мхатовскими наставниками.

Инфаркт в 29 лет: как Табаков держал «Современник» на пределе сил

Табаков стоял у истоков театра «Современник», который стал самостоятельной площадкой в 1957 году. Для него это время стремительного роста: «Вечно живые», «Голый король», «Обыкновенная история» — неполный список спектаклей. Артист выкладывался по полной, что в конечном итоге привело к проблемам со здоровьем: в 29 лет Табаков переносит инфаркт. Причина — нагрузка за пределами человеческой выносливости. Но и это не остановило актёра, он продолжает работать: театр, радио, съёмки.

Олег Табаков прославился как актёр, режиссёр и мастер дубляжа. Фото © РИА «Новости»

В 1970 году Табаков стал директором театра, и именно его решение поддержать Галину Волчек в качестве главного режиссёра обеспечит учреждению устойчивость после ухода Олега Ефремова во МХАТ. Этот опыт «управления при полной загрузке» позже станет ключевым — Табаков поймёт, что современный театр держится на трёх китах: художественная воля, уважение к труппе и умение принимать реальность.

Кот Матроскин, Барбос, Гарфилд: почему голос Табакова узнает каждый

У миллионов людей имя Табакова связано прежде всего с голосом — тёплым, чуть ленивым, с фирменной улыбкой на выдохе. Он стал голосом Кота Матроскина в мультфильме «Простоквашино», озвучивание у Табакова — не эпизод, а целая программа. В мультфильмах он строил образ не только тембром, но и синтаксисом: пауза, сдвиг ударения, подчёркнутая деловитость — и вот персонаж живёт. Также артист озвучил пса Барбоса, оставшегося за хозяина, в не менее знаменитом мультфильме «Бобик в гостях у Барбоса».

Другая линия — дубляж зарубежных картин. Табаков стал голосом ленивого кота Гарфилда в одноимённом фильме, в «Рататуе» — шефа Гюсто, и это попадание из серии «лучше не придумаешь»: наставник, который говорит с тобой как с равным и не навязывает авторитет силой. В целом же его манера озвучания — пример редкой актёрской этики: он никогда не «перекрывал» режиссуру, а аккуратно приводил звуковую партию к смыслу сцены, добавляя то самое «человеческое тепло», за которое зритель так любит классический отечественный дубляж.

Голос Табакова, как и его роли в «Семнадцати мгновениях весны», «Каштанке», «Розыгрыше», «Обломове», «Мэри Поппинс» — уже часть культурной памяти.

«Табакерка»: как из угольного подвала родилась легенда

История театра «под руководством Олега Табакова» («Табакерки») начиналась буквально «из земли»: в конце 1970-х он с единомышленниками нашёл полузатопленный подвальный угольный склад на улице Чаплыгина. Пространство очистили своими руками. В 1986 году выходит приказ о создании студии под руководством Табакова, а в марте 1987-го «Табакерка» официально открывается спектаклем «Кресло».

Парадокс в том, что маленькая сцена с 114 местами по драматургическому напору и концентрации игры быстро сравнилась с большими площадками. Театр рос: к исторической сцене добавилась новая — на Сухаревской с почти 400 мест, современным звуковым оснащением, собственным производственным комбинатом. Но главное — росла художественная репутация: «Табакерка» стабильно выдавала спектакли-события и выстраивала собственную школу актёрского ансамбля.

Олег Табаков возглавлял театр и воспитал поколение звёзд сцены. Фото © РИА «Новости» / Владимир Вяткин

«Табакерка» стала и территорией воспитания — через театр прошли десятки артистов, режиссёров, педагогов. Среди выпускников маэстро — Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елена Майорова. После смерти Олега Табакова театр сохранил своё имя и развивает заложенную им систему.

Жёны, дети и наследие: непростая личная жизнь Табакова

Личная жизнь Табакова всегда находилась рядом с профессией, а не в стороне от неё. Его супругами были актрисы Людмила Крылова и Марина Зудина; дети — Антон, Александра, Павел и Мария. Дети Олега Табакова пошли по его стопам и связали свою жизнь с кинематографом. Причём особо в этом деле преуспели сыновья Антон и Павел. Младшая дочь Мария родилась, когда актёру уже было за 70, а между его старшим и младшим ребёнком разница в возрасте составляет более 40 лет.

Наследие Табакова сегодня — это не только театр, но и институты, которые продолжают работать: «Табакерка» со сценами на Чистых прудах и Сухаревской, образовательные проекты, спектакли МХТ, где по-прежнему действует «табаковская» этика, главное кредо которой — вера в силу коллектива.

Авторы Альмир Хабибуллин