Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в Рыльске, оставив без света три района

Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске, из-за чего три района Курской области остались без электричества. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня днём вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию «Рыльск 110кВ» в городе Рыльске. В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По его словам, аварийные бригады оперативно устранили последствия удара. Глава региона поблагодарил энергетиков за работу, отметив, что подача электроэнергии уже полностью восстановлена.