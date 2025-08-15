Встреча Путина и Трампа
15 августа, 17:30

Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в Рыльске, оставив без света три района

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске, из-за чего три района Курской области остались без электричества. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Преступления ВСУ продолжаются. Сегодня днём вражеский беспилотник совершил атаку на электроподстанцию «Рыльск 110кВ» в городе Рыльске. В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районе, которые запитаны от Рыльской подстанции», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

По его словам, аварийные бригады оперативно устранили последствия удара. Глава региона поблагодарил энергетиков за работу, отметив, что подача электроэнергии уже полностью восстановлена.

Семейную пару и пенсионера ранило при атаке БПЛА в Курской области
Семейную пару и пенсионера ранило при атаке БПЛА в Курской области

А ранее сегодня украинский БПЛА атаковал жилой дом в Курске. В результате авиаудара погибла работница дошкольного учреждения, ещё 12 человек получили ранения. Возгорание распространилось на четыре верхних этажа жилого здания. Взрывная волна повредила оконные конструкции в близлежащих домах и образовательном учреждении.

