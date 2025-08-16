Дроны ВСУ нанесли новые удары по Курской области, есть погибшие
Хинштейн: В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погибли отец и сын
В результате атаки вражеского дрона погибли два человека — 52-летний мужчина и его 13-летний сын в Рыльском районе Курской области. Их автомобиль загорелся, и они скончались на месте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Искренние соболезнования семье. Это страшная смерть, тяжелейшая утрата. Подлые преступления нацистов против наших мирных людей. Этому нет и никогда не будет никакого оправдания!», — написал он.
Он призвал жителей региона не возвращаться в приграничные районы, подчеркивая, что это может привести к трагедии.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль в Рыльском районе Курской области пострадали две женщины, которых госпитализировали с серьёзными травмами и ожогами. Дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе «Рыльск-Дурово».