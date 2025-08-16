Две женщины пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ в Курской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Semisatch
Две женщины получили травмы и ожоги в ходе нападения украинского дрона на легковой автомобиль в Рыльском районе Курской области. Пострадавших госпитализировали, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Вражеский дрон сегодня утром атаковал гражданский автомобиль на трассе «Рыльск-Дурово». Пострадали два человека. У 50-летней женщины комбинированная механо-термическая травма, слепые осколочные ранения головы, рук и ног, спины, шеи, живота, груди, серьёзные ожоги», — сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.
Как сообщается, вторая женщина в возрасте 45 лет пострадала от комбинированной механо-термической травмы, множественных слепых осколочных ранений и ожогов. Бригада скорой помощи перевезла пострадавших в Курскую областную больницу.
Ранее ВСУ атаковали территорию Ростовской области. 15 августа с 22:55 до 00:00 мск российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атака продолжилась и в ночное время, после неё ранения получил мужчина.