Мужчина получил ранения при отражении атаки дронов ВСУ в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь

«В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина. С переломом он доставлен в центральную райбольницу, где ему оказана медицинская помощь», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

При этом атака продолжается, уточнил врио губернатора. Военные силы РФ работают в регионе. Жителей просят соблюдать осторожность.