Самарский губернатор поблагодарил героев за быструю ликвидацию последствий воздушной атаки
Губернатор Самарской области Федорищев рассказал о последствиях атаки дронов
Обложка © Администрация Самары
В Самарской области удалось локализовать пожары и ликвидировать последствия удара вражеского БПЛА по одному из промышленных объектов. Это позволило избежать крупных убытков для предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.
«Выражаю особую благодарность сотрудникам противопожарной службы, участвовавшим в ликвидации последствий воздушной атаки, за самоотверженность, высокие профессиональные качества, которые помогли предотвратить крупный материальный ущерб, распространение пожара, тем самым обеспечить безопасность населения», – отметил глава региона работу МЧС.
Он считает взаимодействие экстренных служб гарантией надёжной защиты населения и территорий от внешних угроз и посягательств.
В ночь на 15 августа Самарская область оказалась под массированной атакой беспилотников. По словам губернатора, силы ПВО уже уничтожили 13 вражеских БПЛА. Аэропорт Самары пришлось временно закрыть. Всего же ПВО России сбила за ночь 53 украинских беспилотника.