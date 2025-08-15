Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 10:11

Самарский губернатор поблагодарил героев за быструю ликвидацию последствий воздушной атаки

Губернатор Самарской области Федорищев рассказал о последствиях атаки дронов

Обложка © Администрация Самары

Обложка © Администрация Самары

В Самарской области удалось локализовать пожары и ликвидировать последствия удара вражеского БПЛА по одному из промышленных объектов. Это позволило избежать крупных убытков для предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.

«Выражаю особую благодарность сотрудникам противопожарной службы, участвовавшим в ликвидации последствий воздушной атаки, за самоотверженность, высокие профессиональные качества, которые помогли предотвратить крупный материальный ущерб, распространение пожара, тем самым обеспечить безопасность населения», – отметил глава региона работу МЧС.

Он считает взаимодействие экстренных служб гарантией надёжной защиты населения и территорий от внешних угроз и посягательств.

Жители сообщили о первой за время СВО атаке ВСУ на Калининградскую область, но это не точно
Жители сообщили о первой за время СВО атаке ВСУ на Калининградскую область, но это не точно

В ночь на 15 августа Самарская область оказалась под массированной атакой беспилотников. По словам губернатора, силы ПВО уже уничтожили 13 вражеских БПЛА. Аэропорт Самары пришлось временно закрыть. Всего же ПВО России сбила за ночь 53 украинских беспилотника.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar