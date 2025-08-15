Аэропорт Самары возобновил приём и выпуск рейсов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Kumer
В аэропорту Самары (Курумоч) сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В период их действия один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром», – уточнил Кореняко.
Он также отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая остается их абсолютным приоритетом.
Ранее Life.ru писал, что ПВО России сбила за ночь 53 украинских беспилотника. Над Самарской областью уничтожили семь вражеских дронов.