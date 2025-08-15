Аэропорт Самары возобновил приём и выпуск рейсов

В аэропорту Самары (Курумоч) сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. В период их действия один самолёт был перенаправлен на запасной аэродром», – уточнил Кореняко.

Он также отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая остается их абсолютным приоритетом.