Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

15 августа, 21:26

Минобороны сообщило об уничтожении четырёх БПЛА над Ростовской областью

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

С 22:55 до 00:00 мск российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа, которые пытались атаковать территорию Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны.

Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не поступала.

Новости СВО. Армия России освободила Александроград, группа вэсэушников разбилась о Курскую область, Зеленский паникует из-за переговоров на Аляске, 16 августа
Ранее украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске, из-за чего три района Курской области остались без электричества. Аварийные бригады оперативно устранили последствия удара.

Артём Гапоненко
