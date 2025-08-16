Минобороны сообщило об уничтожении четырёх БПЛА над Ростовской областью
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
С 22:55 до 00:00 мск российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа, которые пытались атаковать территорию Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны.
Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не поступала.
Ранее украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске, из-за чего три района Курской области остались без электричества. Аварийные бригады оперативно устранили последствия удара.