Минобороны сообщило об уничтожении четырёх БПЛА над Ростовской областью

С 22:55 до 00:00 мск российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа, которые пытались атаковать территорию Ростовской области. Об этом сообщило Минобороны.

Воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не поступала.