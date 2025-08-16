Встреча Путина и Трампа
Регион
16 августа, 03:03

ВСУ попытались атаковать дронами промышленное предприятие в Ставропольском крае

Обложка © Kandinsky / Life.ru

Ночная атака беспилотников ВСУ на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае была успешно отражена. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, все вражеские БПЛА были нейтрализованы силами ПВО и радиоэлектронной борьбы до достижения целей.

Атака не привела к существенным разрушениям или человеческим жертвам. В результате падения обломков беспилотников на поле загорелась стерня, пожарные расчёты МЧС оперативно приступили к тушению. В настоящее время специалисты обследуют локализованные обломки сбитых аппаратов.

Ранее ВСУ атаковали территорию Ростовской области. 15 августа с 22:55 до 00:00 мск российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атака продолжилась и в ночное время, после неё ранения получил мужчина.

Мужчина получил ранения при отражении атаки дронов ВСУ в Ростовской области
