ВСУ попытались атаковать дронами промышленное предприятие в Ставропольском крае
Ночная атака беспилотников ВСУ на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае была успешно отражена. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, все вражеские БПЛА были нейтрализованы силами ПВО и радиоэлектронной борьбы до достижения целей.
Атака не привела к существенным разрушениям или человеческим жертвам. В результате падения обломков беспилотников на поле загорелась стерня, пожарные расчёты МЧС оперативно приступили к тушению. В настоящее время специалисты обследуют локализованные обломки сбитых аппаратов.
Ранее ВСУ атаковали территорию Ростовской области. 15 августа с 22:55 до 00:00 мск российские системы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атака продолжилась и в ночное время, после неё ранения получил мужчина.