ВСУ попытались атаковать дронами промышленное предприятие в Ставропольском крае

Ночная атака беспилотников ВСУ на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае была успешно отражена. Как сообщил губернатор Владимир Владимиров, все вражеские БПЛА были нейтрализованы силами ПВО и радиоэлектронной борьбы до достижения целей.