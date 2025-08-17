Встреча Путина и Трампа
17 августа, 01:12

С 1 сентября в России вступают новые правила изъятия заброшенных земель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dubrov

С 1 сентября начнут действовать новые критерии, по которым государство может изымать неиспользуемые участки. Как рассказал РИА «Новости» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, поводом станет отсутствие построенного и зарегистрированного объекта: для обычных земель — пять лет, для участков под индивидуальные дома — семь лет.

Если более половины участка завалено мусором или отходами, а владелец не устранил проблему в течение года, участок также попадёт под проверку. Критерием считается и разрушение построек: стены без окон, обрушения и другие повреждения. Зарастание сорняками выше метра на большей части территории за год тоже может стать основанием для изъятия.

Колунов подчеркнул, что это «крайняя мера». Сначала профильные органы оценивают ситуацию и дают владельцу шанс исправить нарушения. Если реакции не последует, дело передаётся в суд, где возможно продление сроков устранения проблем.

Запрет на коммерческую деятельность на дачных участках — что можно и что нельзя делать на даче

А ранее Life.ru писал о семи признаках того, что дома куда больше хлама, чем полезных вещей. Согласно психологам, синдром Плюшкина развивается постепенно, и родственники часто списывают начальные проявления на обычные чудачества. Одним из признаков является желание сохранить вещи, которые были испорчены, не работают и не могут быть использованы в дальнейшем.

    avatar