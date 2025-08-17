С 1 сентября в России вступают новые правила изъятия заброшенных земель

С 1 сентября начнут действовать новые критерии, по которым государство может изымать неиспользуемые участки. Как рассказал РИА «Новости» заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, поводом станет отсутствие построенного и зарегистрированного объекта: для обычных земель — пять лет, для участков под индивидуальные дома — семь лет.

Если более половины участка завалено мусором или отходами, а владелец не устранил проблему в течение года, участок также попадёт под проверку. Критерием считается и разрушение построек: стены без окон, обрушения и другие повреждения. Зарастание сорняками выше метра на большей части территории за год тоже может стать основанием для изъятия.

Колунов подчеркнул, что это «крайняя мера». Сначала профильные органы оценивают ситуацию и дают владельцу шанс исправить нарушения. Если реакции не последует, дело передаётся в суд, где возможно продление сроков устранения проблем.