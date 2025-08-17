Встреча Путина и Трампа
Регион
17 августа, 01:52

Вучич: Участники беспорядков в Сербии будут привлечены к ответственности

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении привлечь к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию в беспорядках, вспыхнувших в стране. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

По его словам, несмотря на негативные события, происходящие в Сербии, есть и положительный момент. Ситуация позволила сорвать маски с зачинщиков беспорядков, продемонстрировав их истинные намерения. Вучич отметил, что протестующие становятся всё более нервными и агрессивными, что свидетельствует об отсутствии у них конструктивных предложений.

«Время ответственности наступает и все, кто жёг и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления», — подчеркнул глава государства.

МИД России осудил эскалацию насилия на протестах в Сербии

Напомним, ранее протесты вспыхнули в городе Валево после распространения в соцсетях видеозаписей действий силовиков по отношению к протестующим на предыдущих акциях. Активисты атаковали офис правящей партии, здание администрации города, а также помещения суда и прокуратуры. Полиция задержала 18 участников беспорядков в Валево и других городах Сербии.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Политика
