Вучич: Участники беспорядков в Сербии будут привлечены к ответственности

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении привлечь к ответственности всех лиц, причастных к организации и участию в беспорядках, вспыхнувших в стране. Соответствующее заявление он опубликовал в социальных сетях.

По его словам, несмотря на негативные события, происходящие в Сербии, есть и положительный момент. Ситуация позволила сорвать маски с зачинщиков беспорядков, продемонстрировав их истинные намерения. Вучич отметил, что протестующие становятся всё более нервными и агрессивными, что свидетельствует об отсутствии у них конструктивных предложений.

«Время ответственности наступает и все, кто жёг и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления», — подчеркнул глава государства.