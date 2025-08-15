МИД России осудил эскалацию насилия на протестах в Сербии

Протесты в Сербии перерастают в насильственные столкновения, выходя за рамки мирных акций. Об этом заявили в МИД России.

«13 августа крупнейшие сербские города захлестнула новая волна уличных беспорядков, которые переходят грань цивилизованного поведения… Переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий в политическом, правовом, конституционном поле», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не может оставаться в стороне от событий в Сербии, которую назвали братской страной. Там отметили, что Белград, несмотря на сложные условия, продолжает отстаивать суверенитет. В МИД выразили уверенность, что Сербия преодолеет попытки раскола общества и восстановит стабильность, столь важную в нынешний исторический период.