Протестующие разгромили офис правящей партии Сербии в Нови-Саде

Протестующие разрушили офис Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. Об этом сообщил президент Александр Вучич на местном телевидении.

Погром во время протестов в сербском Нови-Саде. Видео © X / Durim14Abazi

Он отметил, что в результате нападения один сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью серьёзно пострадал. Вучич охарактеризовал событие как «лицемерие», обращая внимание на противоположные сообщения некоторых СМИ, которые утверждали, что акция прошла без насилия. Также он добавил, что правоохранительные органы задержали четырёх участников акции.

Протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Беспорядки происходят в таких городах как Белград, Нови-Сад, Чачак и других. В Белграде и его окрестностях вышли на улицы 3084 человека, а в Нови-Саде — 1695.