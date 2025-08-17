Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 03:07

В Бурятии мужчина выстрелил в посетителя магазина из пневмата

МВД: Житель Улан-Удэ дважды выстрелил из пневматического пистолета в мужчину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Улан-Удэ мужчина дважды выстрелил из пневматического пистолета в посетителя магазина, с которым поссорился. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Пострадавший госпитализирован.

Место стычки. Видео © Telegram / Babr Mash

Инцидент произошёл вечером в микрорайоне Шишковка. Во время конфликта между покупателями возникла потасовка, в ходе которой один из участников применил пневматический пистолет и скрылся с места событий.

«В настоящее время сотрудниками полиции мужчина 1982 года рождения задержан. Пневматический пистолет полицейскими изъят», — говорится в сообщении.

В Ростовской области пьяный неадекват напал на ребёнка
В Ростовской области пьяный неадекват напал на ребёнка

А ранее в Санкт-Петербурге неизвестный обстрелял водителя из пневматического пистолета на КАД и скрылся. 37-летний водитель Toyota Liteace заявил, что во время дорожного конфликта неизвестный на Citroen произвёл выстрел, разбивший боковое стекло его автомобиля. После инцидента злоумышленник скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar