В Петербурге ковбой с пневматическим пистолетом пальнул в водителя и «дал по газам»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs
Неизвестный обстрелял водителя из пневматического пистолета на петербургском КАД и скрылся, его ищут правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба полиции Северной столицы.
«8 августа 2025 года в 17:58 в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 37-летнего водителя автомобиля «Тойота Литайс» о том, что на внешнем кольце КАД в ходе дорожного конфликта неизвестный на автомобиле «Ситроен» выстрелил в сторону его автомобиля из пневматического пистолета, после чего скрылся. В результате инцидента в его машине было разбито боковое стекло с водительской стороны», — сказано в публикации.
Полиция Всеволожского района проводит оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства с применением оружия.
