17 августа, 09:59

Танкист ВС РФ чудом выжил после подрыва на мине, оставленной ВСУ у колодца

Царьград: Танкист ВС РФ выжил, потеряв обе ноги в результате подрыва на мине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Filippov

Оператор-наводчик Танка Т-72Б3 из Брянской области Антон Саверин получил очень тяжёлое ранение на спецоперации — ему оторвало ноги, когда он наступил на мину. Однако солдат сумел выжить и восстановиться, а теперь работает с такими же ветеранами СВО. Об этом сообщает «Царьград».

Летом, в знойную пору, из-за угрозы вражеских дронов машины снабжения не могли доставить воду бойцам. Саверин и его товарищи терпели жажду, пока не обнаружили колодец в «серой зоне». Несколько недель они пополняли запасы именно там — пока противник не отправил диверсантов заминировать место.

В один из дней, подходя к колодцу, Антон наступил на мину. Взрыв разорвал ногу, но осколки пробили только конечности, а артерии словно «запеклись», остановив кровотечение. Это и спасло солдату жизнь.

Без жгута и с подручными средствами он сумел перетянуть ногу ремнём. Несмотря на болевой шок и потерю крови, Саверин не терял сознание. Даже лежащие в карманах штанов документы с иконками не повредились.

«Там (в кармане) у меня ещё лежал промедол. Вкалываю его и думаю: сейчас сдохну просто от потери крови. Жгута у меня при себе не было. Но время идёт, а сознание я почему-то не теряю. Снял ремень, перетянул им одну ногу. И вижу: у меня ниоткуда кровь не течёт ни из живота, ни из ног! Что за чудо?», — вспоминал военнослужащий.

С тех пор прошло три года. Антон Саверин женился — свою супругу встретил в госпитале, где она ухаживала за ранеными. Сейчас он продолжает службу в военкомате Петербурга, сохраняя стойкость и преданность делу.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский солдат, подорвавшийся на двух минах, прополз до своих более 30 километров и сумел выжить. Родственница военнослужащего рассказала, что его спасла непоколебимая сила духа. Дома бойца ждала жена и двое детей.

Владимир Озеров
