Загадочно исчезнувшая многодетная россиянка вышла на связь и попросила её не искать

В Бурятии раскрылись обстоятельства исчезновения 30-летней многодетной матери Марины Белых, которая пропала неделю назад. Как сообщает Babr Mash, женщина сама вышла на связь и заявила, что не желает возвращаться домой.

Пропавшая многодетная мать Мерина Белых просит прекратить её поиски. Фото © Telegram / Babr Mash

В течение нескольких дней волонтёры проводили масштабные поиски в селе Усть-Брянь и его окрестностях. Позже выяснилось, что пропавшая сознательно скрывалась — она отправила родственникам голосовое сообщение с просьбой прекратить поиски. По данным телеграм-канала, женщина уехала в другой регион и планирует вернуться только в конце августа. Для официального подтверждения своего добровольного ухода она написала заявление прокурору Заиграевского района, где опровергла версии о похищении или насилии в свой адрес.