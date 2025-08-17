Загадочно исчезнувшая многодетная россиянка вышла на связь и попросила её не искать
Babr Mash: Пропавшая в Бурятии многодетная мать попросила её не искать
В Бурятии раскрылись обстоятельства исчезновения 30-летней многодетной матери Марины Белых, которая пропала неделю назад. Как сообщает Babr Mash, женщина сама вышла на связь и заявила, что не желает возвращаться домой.
Пропавшая многодетная мать Мерина Белых просит прекратить её поиски. Фото © Telegram / Babr Mash
В течение нескольких дней волонтёры проводили масштабные поиски в селе Усть-Брянь и его окрестностях. Позже выяснилось, что пропавшая сознательно скрывалась — она отправила родственникам голосовое сообщение с просьбой прекратить поиски. По данным телеграм-канала, женщина уехала в другой регион и планирует вернуться только в конце августа. Для официального подтверждения своего добровольного ухода она написала заявление прокурору Заиграевского района, где опровергла версии о похищении или насилии в свой адрес.
Напомним, что многодетная мать из Бурятии 11 августа обратилась в полицию с просьбой выселить сожителя из её дома, а затем внезапно пропала. По словам соседей, мама троих несовершеннолетних детей никогда не уходила из дома, не пропадала, и в целом характеризуется положительно. Сейчас за малышами присматривают их родной отец и бабушка.