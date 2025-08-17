«Я ухожу. Прощайте!»: Британская ведущая устроила скандал в прямом эфире из-за льгот для беженцев
Ведущая GB News возмутилась списком льгот для беженцев и покинула студию
Журналистка Мишель Дьюберри устроила скандал в прямом эфире GB News, демонстративно покинув студию после рассказа о привилегиях для мигрантов. Возмущённая ведущая заявила, что беженцы в Британии получают бесплатное жильё, питание, медицинскую помощь, включая стоматологию, а также возможность учиться готовить и плавать.
Выступление британской ведущей в прямом эфире. Видео © X / bmay
«Они получают скидки в театры и бесплатные телефоны! Их жизнь лучше моей. Я ухожу. Прощайте!» — выкрикнула Дьюберри, после чего встала и ушла со съёмочной площадки.
Эмоциональный поступок британки мгновенно стал вирусным и вновь разжёг общественную дискуссию о миграционной политике.
А ранее британский профессор Бетц предрёк 95%-ную вероятность гражданской войны в Европе. По словам эксперта, многие мегаполисы превратились в «дикие зоны» из-за запредельного уровня коррупции, упадка промышленности, разрушенной инфраструктуры и стремительного роста частных охранных структур.
Обложка © X / bmay