17 августа, 11:52

«Я ухожу. Прощайте!»: Британская ведущая устроила скандал в прямом эфире из-за льгот для беженцев

Ведущая GB News возмутилась списком льгот для беженцев и покинула студию

Журналистка Мишель Дьюберри устроила скандал в прямом эфире GB News, демонстративно покинув студию после рассказа о привилегиях для мигрантов. Возмущённая ведущая заявила, что беженцы в Британии получают бесплатное жильё, питание, медицинскую помощь, включая стоматологию, а также возможность учиться готовить и плавать.

Выступление британской ведущей в прямом эфире. Видео © X / bmay

«Они получают скидки в театры и бесплатные телефоны! Их жизнь лучше моей. Я ухожу. Прощайте!» — выкрикнула Дьюберри, после чего встала и ушла со съёмочной площадки.

Эмоциональный поступок британки мгновенно стал вирусным и вновь разжёг общественную дискуссию о миграционной политике.

Трамп предупредил Европу о гибели из-за «ужасного вторжения» с востока
Трамп предупредил Европу о гибели из-за «ужасного вторжения» с востока

А ранее британский профессор Бетц предрёк 95%-ную вероятность гражданской войны в Европе. По словам эксперта, многие мегаполисы превратились в «дикие зоны» из-за запредельного уровня коррупции, упадка промышленности, разрушенной инфраструктуры и стремительного роста частных охранных структур.

Обложка © X / bmay

