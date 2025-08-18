Депутат Оглоблина опровергла слухи о новых запретах для дачников с 1 сентября

Встреча Путина и Трампа
Сообщения о грядущих запретах на ведение бизнеса на дачных участках, якобы вступающих в силу с 1 сентября, не соответствуют действительности. Как пояснила замглавы думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, поправки в закон о садоводстве носят уточняющий характер и не вводят никаких новых ограничений. Об этом пишет ТАСС.

Депутат прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что с наступлением осени российским дачникам будет запрещено использовать свои участки для извлечения прибыли, в частности, для организации хостелов, автосервисов и торговых точек. Чиновница напомнила, что любые формы предпринимательской деятельности на территории садовых и огородных участков были законодательно запрещены ещё с 1 января 2019 года.

Парламентарий подчеркнула, что изменения, вступающие в силу 1 сентября, нацелены на гармонизацию действующего законодательства, приведение закона о садоводстве в соответствие с положениями Земельного, Градостроительного, Лесного кодексов и других федеральных законов.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов напомнил, что собственники дачных участков обязаны придерживаться норм, прописанных в федеральном законе «Об отходах производства и потребления», а также учитывать региональные законодательные акты, регулирующие процедуры вывоза и переработки строительного мусора. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

