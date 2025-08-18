В Киеве подорвали автомобиль украинского военного

В Подольском районе Киева прогремел взрыв рядом с жилым домом. Как сообщает национальная полиция страны, детонация произошла в момент, когда владелец машины приближался к транспортному средству.

По данным полиции, пострадавший отделался лёгкими травмами и отказался от госпитализации. Военный пикап получил сильные повреждения.