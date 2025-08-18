В Киеве подорвали автомобиль украинского военного
Обложка © npu.gov.ua
В Подольском районе Киева прогремел взрыв рядом с жилым домом. Как сообщает национальная полиция страны, детонация произошла в момент, когда владелец машины приближался к транспортному средству.
По данным полиции, пострадавший отделался лёгкими травмами и отказался от госпитализации. Военный пикап получил сильные повреждения.
Ранее сообщалось, что харьковская полиция взяла под стражу 19-летнюю девушку, которую считают организатором взрыва скутера. Этот инцидент стал смертельным для одного военнослужащего украинской армии, а другой получил серьёзные ранения в результате подрыва их транспортного средства.