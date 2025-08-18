В Узбекистане запретили концерт Comedy Club из-за «несоответствия нормам этикета»

В Узбекистане запретили «Камеди клаб», сославшись на «несоответствие нормам этикета». Также от комика Алексея Щербакова потребовали убрать часть шуток из его выступления. По информации SHOT, Министерство культуры республики направляет организаторам ограничения и правки к программам зарубежных артистов.

Как пояснили телеграм-каналу представители концертных агентств Узбекистана, проблемы начались ещё в 2023 году. Изначально в Ташкенте должно было пройти шоу «Музыкальный Comedy Club», но его отложили, формально из-за технических сложностей. Новую дату так и не назначили. По словам источников, реальной причиной стал официальный запрос от Министерства культуры, где утверждалось, что темы семейных, супружеских и гендерных отношений, поднимаемые в программе, «противоречат национальной духовности».