Курс рубля на неделе 19–25 августа. Какой рубеж перешагнёт доллар и что тревожит экономистов

На этой неделе экономисты ждут несколько важных событий, которые заметно повлияют на курс валют. Почему сейчас на рынке складывается уникальная ситуация и к какому уровню стремится рубль? 18 августа, 09:44 Экономисты сделали прогноз курса рубля на эту неделю.

Какие события повлияют на курс рубля на этой неделе

Изменчивая геополитика приводит к росту волатильности курса и влияет через ожидания по экспорту и импорту. В конце июля были риски вторичных санкций на российское сырьё, и на этом рубль резко падал. Потом готовились к встрече президентов — вот рубль и отбил спекулятивную атаку. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Сейчас угроза санкций отошла на второй план: переговоры продолжаются. А в фокусе внимания участников рынка — ставка Центробанка и нормативы репатриации выручки экспортёров.

— Курс рубля слабо отреагировал на переговоры на Аляске, так как подобных реакций в преддверии переговоров на разных уровнях было уже много — в том числе в виде массовых вложений зарубежных инвесторов в российские рублёвые активы. Рынок ждёт конкретики, подписанных документов и реальных результатов российской дипломатии, чтобы понимать, куда двигаться дальше, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

На рубль, по его словам, в первую очередь влияют экономические факторы: баланс между экспортом и импортом (сейчас на комфортном уровне), мировые цены на нефть (в этом смысле на экономику влияет больше геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, чем в Европе), ключевая ставка (привлекает или, наоборот, снижает интерес к рублю), спрос на иностранную валюту.

— Утренняя сессия на межбанке для рублёвых пар проходила нейтрально, но к середине дня рубль оказался под локальным давлением. На геополитической арене пока не появилось фактов, которые могли бы утопить рубль или поддержать его сверх того, что сейчас присутствует. По сути, намечены общие контуры. На таком топливе сложно строить длительный маршрут, — отметил владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

На какую отметку выйдет рубль после 19 августа

Сейчас валютный коридор по доллару снизился до 79–82 рублей за доллар. По мнению Александра Шнейдермана, он сохранится и на ближайшие недели.

— Очевидно, инфляция снижается, ключевая ставка в сентябре наверняка будет ещё ниже, а обязательства возвращать и продавать валюту с экспортёров уже сняты — это отложенный негатив для рубля и факторы разворота инвалют вверх. Среднесрочные ориентиры — возврат доллара в область 85–90, юаня — в границы 11,5–12, — рассказал Михаил Зельцер.

Сегодняшние новости по геополитике добавят фактов, которые повлияют на курс валют, если встречи пройдут продуктивно. Но если нет, то для рубля всё останется примерно на текущем уровне. Такое мнение высказал Василий Гиря.

— Ожидаемый диапазон по доллару с учётом известных сейчас фактов на обозримую перспективу — 79,5–81 рубль, по евро — 93,5–95, по юаню — 11,12–11,14, — добавил Василий Гиря.

Авторы Нина Важдаева