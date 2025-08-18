Хотят дружить и общаться с русскими: Пожилые японцы ностальгируют по Курильским островам

Бывшие жители Южно-Курильских островов, ныне находящихся под юрисдикцией России, больше не могут посещать родные места из-за приостановки безвизового обмена, введённого после начала украинского конфликта. Старики глубоко переживают утрату возможности увидеть родину. Об этом сообщил Yahoo News Japan.

«Русские — прекрасные люди. Они весёлые, жизнерадостные, любят петь и танцевать. Во многом они похожи на меня. Я изменил своё мнение и решил, что, когда наступят хорошие времена, когда мы сможем свободно путешествовать, лучше будет сохранить дружеские отношения с русскими, живущими на островах», — рассказал японец Хидэо Фукудзава.

85-летний Хидэо Фукудзава вспоминал, как его семья бежала с острова Тараку во время вторжения советских войск в 1945 году. По его словам, отец был вынужден выбросить часть имущества, чтобы спасти семью во время штормовой погоды. Сегодня вещи, которые удалось сохранить, выставлены в Музее Северных территорий в Нэмуро.

Фукудзава добавлял, что поначалу злился на тех, кто стал причиной утраты родины, но годы общения с россиянами через безвизовые обмены изменили его мнение. Пять лет назад он построил «Дом японо-российской дружбы», где хранит фотографии и сувениры с этих встреч.

Фотограф Ямада Дзюнко сняла более 100 бывших жителей островов, чтобы сохранить их воспоминания для будущих поколений. Среди них 91-летний Хироси Токуно с острова Шикотан, который надеется снова вернуться на родину.