Хотят дружить и общаться с русскими: Пожилые японцы ностальгируют по Курильским островам
YNJ: Пожилые японцы тоскуют по утраченным Курильским островам
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / milatas
Бывшие жители Южно-Курильских островов, ныне находящихся под юрисдикцией России, больше не могут посещать родные места из-за приостановки безвизового обмена, введённого после начала украинского конфликта. Старики глубоко переживают утрату возможности увидеть родину. Об этом сообщил Yahoo News Japan.
«Русские — прекрасные люди. Они весёлые, жизнерадостные, любят петь и танцевать. Во многом они похожи на меня. Я изменил своё мнение и решил, что, когда наступят хорошие времена, когда мы сможем свободно путешествовать, лучше будет сохранить дружеские отношения с русскими, живущими на островах», — рассказал японец Хидэо Фукудзава.
85-летний Хидэо Фукудзава вспоминал, как его семья бежала с острова Тараку во время вторжения советских войск в 1945 году. По его словам, отец был вынужден выбросить часть имущества, чтобы спасти семью во время штормовой погоды. Сегодня вещи, которые удалось сохранить, выставлены в Музее Северных территорий в Нэмуро.
Фукудзава добавлял, что поначалу злился на тех, кто стал причиной утраты родины, но годы общения с россиянами через безвизовые обмены изменили его мнение. Пять лет назад он построил «Дом японо-российской дружбы», где хранит фотографии и сувениры с этих встреч.
Фотограф Ямада Дзюнко сняла более 100 бывших жителей островов, чтобы сохранить их воспоминания для будущих поколений. Среди них 91-летний Хироси Токуно с острова Шикотан, который надеется снова вернуться на родину.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявления Японии о «неправомерности» вступления СССР в войну в августе 1945 года и «незаконной оккупации» южных Курильских островов, подчеркнув, что они отражают реваншистскую суть политики Токио, стремление навязать ложные трактовки истории и обелить преступления японской военщины в Восточной Азии.