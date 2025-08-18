Украина признала: Её войсками управляет искусственный интеллект (ИИ)

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что искусственный интеллект уже активно применяется практически во всех направлениях работы Вооружённых сил Украины. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«ИИ используется фактически везде. Но важно понимать, что он ещё может допускать ошибки — это лишь начало его развития и внедрения», — отметил генерал.

По словам Сырского, в Генштабе созданы специальные подразделения, отвечающие за интеграцию технологий искусственного интеллекта в войска.

Одним из ключевых направлений применения ИИ, по его словам, стала противовоздушная оборона.

«Даже обычные зенитные установки — пулемётные или пушечные — уже оснащаются современными системами прицеливания, автоматического сопровождения и идентификации целей. Это позволяет многократно повысить их эффективность», — подчеркнул главком.