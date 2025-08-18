Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 10:39

Украина признала: Её войсками управляет искусственный интеллект (ИИ)

Сырский: ИИ используется в украинской армии практически везде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gorodenkoff

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский заявил, что искусственный интеллект уже активно применяется практически во всех направлениях работы Вооружённых сил Украины. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«ИИ используется фактически везде. Но важно понимать, что он ещё может допускать ошибки — это лишь начало его развития и внедрения», — отметил генерал.

По словам Сырского, в Генштабе созданы специальные подразделения, отвечающие за интеграцию технологий искусственного интеллекта в войска.

Одним из ключевых направлений применения ИИ, по его словам, стала противовоздушная оборона.

«Даже обычные зенитные установки — пулемётные или пушечные — уже оснащаются современными системами прицеливания, автоматического сопровождения и идентификации целей. Это позволяет многократно повысить их эффективность», — подчеркнул главком.

Военные аналитики отмечают, что Украина и Россия фактически втянулись в технологическую гонку за лидерство в использовании искусственного интеллекта на фронте. Системы на базе ИИ применяются для анализа спутниковых снимков, управления дронами-камикадзе, наведения артиллерии и работы ПВО. Эксперты подчеркивают: тот, кто быстрее внедрит «умные» алгоритмы в боевые процессы, получает тактическое преимущество — от скорости реакции до точности поражения целей.

