Герой России генерал Абачев получил серьёзное ранение, он в тяжёлом состоянии
Глава Дагестана Меликов: Герой РФ Эседулла Абачев ранен в приграничном районе
Шлава Дагестана Сергей Меликов и Герой России Эседулла Абачев. Обложка © Сергей Меликов
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что генерал, Герой России Эседулла Абачев получил серьёзное ранение в одном из приграничных районов. По его словам, ситуация находится под личным контролем, а для оперативной и безопасной госпитализации были приняты все необходимые меры. Сейчас пострадавший находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны.
По поручению Меликова на место выезжал глава Дагестанских Огней Замир Гаджимурадов, долгое время служивший под командованием Абачева. Он уточнил, что врачи оценивают состояние генерала как тяжёлое, но стабильное. Меликов добавил, что планирует лично навестить Абачева и заверил, что до полного выздоровления будет оказана любая необходимая поддержка как самому генералу, так и его близким.
Меликов подчеркнул, что Эседулла Абачев — гордость Дагестана, посвятивший 35 лет защите Родины после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища. Его подвиги отмечены множеством наград, включая Золотую Звезду Героя России за самоотверженное выполнение задач в зоне СВО. С первых дней спецоперации Абачев занимал ключевые командные должности, находясь на самых ответственных и опасных участках. По словам Меликова, генерал всегда стремился беречь личный состав, нередко жертвуя собственной безопасностью.
Сейчас Абачев занимает пост заместителя командующего одного из военных округов, что свидетельствует о высоком доверии со стороны Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Меликов отметил, что боевой путь и подвиги генерала служат примером несгибаемой воли, которая помогает врачам в борьбе за его здоровье.
От лица всех дагестанцев глава республики пожелал Абачеву скорейшего выздоровления, подчеркнув, что мысли и поддержка региона — с ним и его семьёй.
Недавно Life.ru рассказывал о племяннике Эседуллы Абачева: шестиклассник спас четырёхлетнего ребёнка, выпавшего с 9-го этажа в Домодедово. Всё произошло 23 апреля на улице Курыжова. Шестиклассник Амир, гуляя во дворе с друзьями, заметил кричащего малыша, висящего на металлическом подоконнике девятого этажа, и мгновенно отреагировал. Мальчик подхватил падающего ребёнка в полёте, что позволило избежать серьёзных травм – кроха отделался небольшим переломом и даже не коснулся земли.