Герой России генерал Абачев получил серьёзное ранение, он в тяжёлом состоянии

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что генерал, Герой России Эседулла Абачев получил серьёзное ранение в одном из приграничных районов. По его словам, ситуация находится под личным контролем, а для оперативной и безопасной госпитализации были приняты все необходимые меры. Сейчас пострадавший находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны.

По поручению Меликова на место выезжал глава Дагестанских Огней Замир Гаджимурадов, долгое время служивший под командованием Абачева. Он уточнил, что врачи оценивают состояние генерала как тяжёлое, но стабильное. Меликов добавил, что планирует лично навестить Абачева и заверил, что до полного выздоровления будет оказана любая необходимая поддержка как самому генералу, так и его близким.

Меликов подчеркнул, что Эседулла Абачев — гордость Дагестана, посвятивший 35 лет защите Родины после окончания Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища. Его подвиги отмечены множеством наград, включая Золотую Звезду Героя России за самоотверженное выполнение задач в зоне СВО. С первых дней спецоперации Абачев занимал ключевые командные должности, находясь на самых ответственных и опасных участках. По словам Меликова, генерал всегда стремился беречь личный состав, нередко жертвуя собственной безопасностью.

Сейчас Абачев занимает пост заместителя командующего одного из военных округов, что свидетельствует о высоком доверии со стороны Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Меликов отметил, что боевой путь и подвиги генерала служат примером несгибаемой воли, которая помогает врачам в борьбе за его здоровье.

От лица всех дагестанцев глава республики пожелал Абачеву скорейшего выздоровления, подчеркнув, что мысли и поддержка региона — с ним и его семьёй.