Потягивающего коктейли экс-премьера Британии заметили на семейном отдыхе в Греции

Во время семейного отдыха в Греции бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили на пляже в полуобнажённом виде. Соответствующие кадры публикует Mirror.

Борис Джонсон на пляже. Фото © X / ExpressPolitics

«Борис Джонсон был замечен потягивающим коктейли и расслабляющимся во время роскошного семейного отдыха в Греции. Бывший премьер-министр наслаждался более размеренным ритмом жизни после периода управления страной», — отметили журналисты.

Сообщается, что политик проводил время на острове Эвбея, который нередко иначе называют «райским». На отдых он отправился в кругу своей семьи – супруги и четверых детей, вместе с которыми попивал коктейли и ел чипсы под солнцем.