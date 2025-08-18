Потягивающего коктейли экс-премьера Британии заметили на семейном отдыхе в Греции
Экс-премьера Британии Джонсона сфотографировали полуобнажённым на пляже в Греции
Во время семейного отдыха в Греции бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили на пляже в полуобнажённом виде. Соответствующие кадры публикует Mirror.
Борис Джонсон на пляже. Фото © X / ExpressPolitics
«Борис Джонсон был замечен потягивающим коктейли и расслабляющимся во время роскошного семейного отдыха в Греции. Бывший премьер-министр наслаждался более размеренным ритмом жизни после периода управления страной», — отметили журналисты.
Сообщается, что политик проводил время на острове Эвбея, который нередко иначе называют «райским». На отдых он отправился в кругу своей семьи – супруги и четверых детей, вместе с которыми попивал коктейли и ел чипсы под солнцем.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO