18 августа, 11:45

Потягивающего коктейли экс-премьера Британии заметили на семейном отдыхе в Греции

Экс-премьера Британии Джонсона сфотографировали полуобнажённым на пляже в Греции

Во время семейного отдыха в Греции бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили на пляже в полуобнажённом виде. Соответствующие кадры публикует Mirror.

Борис Джонсон на пляже. Фото © X / ExpressPolitics

Борис Джонсон на пляже. Фото © X / ExpressPolitics

«Борис Джонсон был замечен потягивающим коктейли и расслабляющимся во время роскошного семейного отдыха в Греции. Бывший премьер-министр наслаждался более размеренным ритмом жизни после периода управления страной», — отметили журналисты.

Сообщается, что политик проводил время на острове Эвбея, который нередко иначе называют «райским». На отдых он отправился в кругу своей семьи – супруги и четверых детей, вместе с которыми попивал коктейли и ел чипсы под солнцем.

А ранее Life.ru рассказывал, как мужчине из Казахстана повезло встретиться с Дженнифер Лопес на пляже. Мужчина рассказал, что отправился купаться, нырнул, а когда вылез из воды, то перед его глазами по пляжу прохаживалась американская актриса и певица.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Мария Любицкая
