130 кг взрывчатки — капля в море: План подрыва Крымского моста был обречён на провал
Ветеран Филатов: Украина планировала взорвать Крымский мост необычной взрывчаткой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Anna Krivitskaya
Бывший подполковник ФСБ и председатель союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов прокомментировал сообщения о попытке подрыва Крымского моста. Его слова приводит издание «Взгляд».
По словам Филатова, заявленный объём взрывчатки — 130 килограммов — не представляет серьёзной угрозы для столь массивной конструкции.
«Мы все помним случай, когда на мост с грузовика были доставлены полторы тонны взрывчатки, и даже тогда последствия не оказались катастрофическими. Сооружение удалось оперативно восстановить», — отметил он, напомнив о теракте октября 2022 года.
Эксперт предположил, что обнаруженное вещество могло представлять собой производную тротила, замаскированную под пену, либо другой тип взрывчатки.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали автомобиль, который украинская разведка намеревалась подорвать на Крымском мосту. Транспортное средство проехало транзитом по территории нескольких государств и попало в Россию из Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс», после которого следующим пунктом назначения должен был стать Краснодарский край.