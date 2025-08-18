130 кг взрывчатки — капля в море: План подрыва Крымского моста был обречён на провал

Бывший подполковник ФСБ и председатель союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов прокомментировал сообщения о попытке подрыва Крымского моста. Его слова приводит издание «Взгляд».

По словам Филатова, заявленный объём взрывчатки — 130 килограммов — не представляет серьёзной угрозы для столь массивной конструкции.

«Мы все помним случай, когда на мост с грузовика были доставлены полторы тонны взрывчатки, и даже тогда последствия не оказались катастрофическими. Сооружение удалось оперативно восстановить», — отметил он, напомнив о теракте октября 2022 года.

Эксперт предположил, что обнаруженное вещество могло представлять собой производную тротила, замаскированную под пену, либо другой тип взрывчатки.