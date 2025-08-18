Google может увязнуть в новых штрафах за отказ удалять запрещённый контент
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography
Таганский суд Москвы зарегистрировал пять новых протоколов на компанию Google за отказ удалять запрещённый контент. Об этом сообщили в суде.
«В суде зарегистрированы пять административных протоколов на Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — передаёт выдержку из зала суда РИА «Новости».
По каждому протоколу компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Суд рассмотрит их 2 и 8 сентября.
Life.ru ранее сообщал, что сумма требований российских СМИ к Google превысила капитализацию компании. По состоянию на 1 апреля 2025 года капитализация компании Alphabet (материнская компания Google) составляет 1,96 триллиона долларов.