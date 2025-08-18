Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 12:54

Google может увязнуть в новых штрафах за отказ удалять запрещённый контент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundry Photography

Таганский суд Москвы зарегистрировал пять новых протоколов на компанию Google за отказ удалять запрещённый контент. Об этом сообщили в суде.

«В суде зарегистрированы пять административных протоколов на Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — передаёт выдержку из зала суда РИА «Новости».

По каждому протоколу компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Суд рассмотрит их 2 и 8 сентября.

Каждый иск к России в арбитраже США обойдётся Google в 65 млрд
Каждый иск к России в арбитраже США обойдётся Google в 65 млрд

Life.ru ранее сообщал, что сумма требований российских СМИ к Google превысила капитализацию компании. По состоянию на 1 апреля 2025 года капитализация компании Alphabet (материнская компания Google) составляет 1,96 триллиона долларов.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Google
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar