Google может увязнуть в новых штрафах за отказ удалять запрещённый контент

Таганский суд Москвы зарегистрировал пять новых протоколов на компанию Google за отказ удалять запрещённый контент. Об этом сообщили в суде.

«В суде зарегистрированы пять административных протоколов на Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — передаёт выдержку из зала суда РИА «Новости».

По каждому протоколу компании грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Суд рассмотрит их 2 и 8 сентября.