Бородавки, язвы, проплешины: Участились случаи находок жутких «зомби-белок»
LADBible: В США белки массово заражаются редкой болезнью и превращаются в зомби
В США белки массово заражаются редкой болезнью и превращаются в зомби. Обложка © Х / The Beacon
Белок с бородавками, язвами и проплешинами в шерсти начали замечать жители США. Биологи связывают это с вирусной инфекцией, которая поражает преимущественно серых белок. Об этом сообщило издание LADBible.
В США белки массово заражаются редкой болезнью и превращаются в зомби. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Itsforyoujewelry
«Это похоже на ситуацию с людьми: если кто-то в толпе болен, болезнь распространяется быстрее», — объяснила биолог дикой природы Шевенелл Уэбб.
Вирусное заболевание белок — беличий фиброматоз — вызывает рост крупных бородавчатых опухолей на коже, которые иногда сочатся гноем и серьезно уродуют животное. Болезнь может поражать внутренние органы, что приводит к тяжёлым последствиям, однако в большинстве случаев белки выздоравливают самостоятельно. Эксперты предупреждают, что людей инфекция не затрагивает, поэтому пытаться ловить или лечить заражённых животных не стоит.
