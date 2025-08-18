Бородавки, язвы, проплешины: Участились случаи находок жутких «зомби-белок»

Белок с бородавками, язвами и проплешинами в шерсти начали замечать жители США. Биологи связывают это с вирусной инфекцией, которая поражает преимущественно серых белок. Об этом сообщило издание LADBible.

В США белки массово заражаются редкой болезнью и превращаются в зомби. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Itsforyoujewelry

«Это похоже на ситуацию с людьми: если кто-то в толпе болен, болезнь распространяется быстрее», — объяснила биолог дикой природы Шевенелл Уэбб.

Вирусное заболевание белок — беличий фиброматоз — вызывает рост крупных бородавчатых опухолей на коже, которые иногда сочатся гноем и серьезно уродуют животное. Болезнь может поражать внутренние органы, что приводит к тяжёлым последствиям, однако в большинстве случаев белки выздоравливают самостоятельно. Эксперты предупреждают, что людей инфекция не затрагивает, поэтому пытаться ловить или лечить заражённых животных не стоит.