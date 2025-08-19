Документальный проект о Черкизоне показал эпоху 1990-х через судьбу Тельмана Исмаилова

19 августа состоялась онлайн-премьера документального проекта NM Studio «Черкизон. Ад и рай новой России». Сериал посвящён истории крупнейшего рынка Восточной Европы — Черкизовского — и предпринимателю Тельману Исмаилову, который стоял за его созданием.

В 1990-е годы Черкизон стал символом эпохи: гигантская торговая площадка работала фактически как отдельное государство со своими правилами и охраной, приносила ежедневные обороты, сопоставимые с федеральным бюджетом, и оставалась вне поля зрения государственных структур.

Трёхсерийный проект («Рай», «Ад» и «Чистилище») рассказывает о взлётах и падениях Исмаилова, а также о том, какое влияние рынок оказал на экономику и общество. В фильме собраны архивные материалы и десятки интервью — от предпринимателей и работников Черкизона до музыкантов, политиков и экспертов.

Создатели подчеркивают, что сериал не является ни обвинением, ни апологией.

«Мы хотели разобраться, где миф, а где реальность, и показать, как на самом деле был устроен Черкизон», — отметил режиссёр проекта, арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин.

Трейлер сериала © NM Studio

Сериал затрагивает как гламурные стороны жизни Исмаилова — его роскошные приёмы и дружбу с политиками и артистами, — так и теневую сторону империи: нелегальные схемы, криминальные эпизоды и судьбы людей, трудившихся на рынке. В проекте впервые появляется внук бизнесмена Давид, ранее не фигурировавший в публичном пространстве.

По словам продюсера Владимира Тодорова, история Черкизона рассматривается как отражение самой России на рубеже 1990-х и 2000-х: «Сочетание богатства и нищеты, быстрого социального лифта и полной бесправности».