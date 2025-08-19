Герой из «Крокуса» рассказал в суде, как отобрал оружие у одного из убийц
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip
В ходе слушаний по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» во 2-м Западном окружном военном суде был опрошен один из пострадавших, который проявил невероятную храбрость в момент нападения. Герой вступил в схватку с одним из убийц, сумев обезоружить его, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Согласно материалам дела, потерпевший заметил четвёртого террориста, который продвигался по коридору между бельэтажем и зрительскими рядами. В момент, когда головорез истратил на невинных людей все патроны и полез за новой обоймой, мужчина решил действовать.
Оттолкнув супругу и жестом указав ей немедленно покинуть зал, мужчина схватил оружие преступника левой рукой и направил его вниз. Правой же наносил удары по голове террориста. К нему присоединился ещё один присутствовавший на концерте весьма крупного телосложения, который также нанёс несколько мощных ударов по затылку нападавшего.
В итоге злоумышленник потерял сознание. После этого оба героя поспешили покинуть помещение и найти своих близких.
