Перед атакой на «Крокус» террористам дали указание жарить шашлык

Куратор теракта в «Крокус Сити Холл» дал исполнителям указание провести время в лесополосе, пожарить шашлык, пока не прибудет соучастник с оружием. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Согласно материалам, 21 марта 2024 года Сайфулло велел Фаридуни* сначала встретиться с Мирзоевым*, а затем проследовать к месту передачи оружия. Чтобы скрыть своё нахождение, Фаридуни* должен был приобрести мангал и мясо и готовить шашлык до приезда Гадоева*.