18 августа, 04:43

Перед атакой на «Крокус» террористам дали указание жарить шашлык

РИАН: Исполнителям теракта в Крокусе поручили готовить шашлык ради маскировки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Куратор теракта в «Крокус Сити Холл» дал исполнителям указание провести время в лесополосе, пожарить шашлык, пока не прибудет соучастник с оружием. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Согласно материалам, 21 марта 2024 года Сайфулло велел Фаридуни* сначала встретиться с Мирзоевым*, а затем проследовать к месту передачи оружия. Чтобы скрыть своё нахождение, Фаридуни* должен был приобрести мангал и мясо и готовить шашлык до приезда Гадоева*.

Раскрыта сумма гонорара изготовителям оружия для теракта в «Крокусе»

А ранее стало известно, что один из участников теракта Зубайдулло Исмоилов*, испугавшись задержания силовиками, спрятался в мечети в Дагестане, где и был пойман. В материалах дела также было указано, что исполнители избавились от своих мобильных телефонов и купили новые за день до нападения на «Крокус».

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

