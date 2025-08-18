Перед атакой на «Крокус» террористам дали указание жарить шашлык
Куратор теракта в «Крокус Сити Холл» дал исполнителям указание провести время в лесополосе, пожарить шашлык, пока не прибудет соучастник с оружием. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы.
Согласно материалам, 21 марта 2024 года Сайфулло велел Фаридуни* сначала встретиться с Мирзоевым*, а затем проследовать к месту передачи оружия. Чтобы скрыть своё нахождение, Фаридуни* должен был приобрести мангал и мясо и готовить шашлык до приезда Гадоева*.
А ранее стало известно, что один из участников теракта Зубайдулло Исмоилов*, испугавшись задержания силовиками, спрятался в мечети в Дагестане, где и был пойман. В материалах дела также было указано, что исполнители избавились от своих мобильных телефонов и купили новые за день до нападения на «Крокус».
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.