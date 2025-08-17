Раскрыта сумма гонорара изготовителям оружия для теракта в «Крокусе»

Мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов* и Хаваж-Багаудин Алиев*, изготовившие автоматы для террористов из «Крокус Сити Холла», получили за свою работу 500 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Согласно показаниям Медова*, он лично переделывал охолощённые автоматы в боевые и проверял их работоспособность во дворе своего дома. После продажи оружия на карту его матери поступило полмиллиона рублей, которые он впоследствии передал Алиеву*.

Медов* приобрёл четыре охолощённых автомата Калашникова через интернет-площадки и охотничий магазин в Малгобеке. В январе 2024 года Алиев* обратился к нему с просьбой переделать оружие, утверждая, что оно будет использовано в криминальных разборках на московском рынке. После модификации автоматы через цепочку посредников попали к исполнителям теракта.

22 марта 2024 года Медов* узнал в новостных кадрах один из своих автоматов, которым террористы расстреливали посетителей «Крокус Сити Холла». В настоящее время Алиев* скрылся за границей и объявлен в розыск, а Медов* проходит по делу в качестве обвиняемого вместе с другим уроженцем Ингушетии Джабраилом Аушевым*.

Нападение на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года унесло жизни 149 человек. Террористы расстреляли посетителей концерта группы «Пикник» и подожгли здание. По данным следствия, один из исполнителей подтвердил, что заказчиком преступления выступала украинская государственная структура. После атаки боевики пытались бежать в Киев для получения вознаграждения, но были задержаны в Брянской области. Расследование продолжается, устанавливаются все детали подготовки теракта и международные связи обвиняемых.