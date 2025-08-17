Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

17 августа, 02:25

Исполнители теракта в Крокусе избавились от своих телефонов за день до нападения

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» избавились от своих мобильных телефонов и купили новые за день до нападения на концертный зал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

«Двадцать первого марта 2024 года, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом «Сайфулло» о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш.*, Рачабализода С.М.*, Мирзоев Д.Б.* и Файзов М.3.* уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны», — говорится в документах.

При этом «Сайфулло» велел исполнителям теракта купить новые телефоны, а также ножи бытового назначения, чтобы использовать их для убийств во время нападения на концертный зал. В тот же день исполнитель теракта Шамсидин Фаридуни* купил в одном из красногорских ТЦ четыре мобильных телефона и холодное оружие.

Ранее один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» подтвердил, что заказчиком преступления выступала украинская государственная структура. После атаки террористы рассчитывали получить деньги в Киеве, но были задержаны в Брянской области. Следствие продолжает устанавливать детали подготовки теракта и связи обвиняемых с зарубежными структурами.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Виталий Приходько
