Следствие раскрыло маршрут побега исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске собирались скрыться в Афганистане, бежав через Украину и Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Согласно показаниям одного из обвиняемых Мухаммадсобира Файзова*, за совершение теракта ему обещали 1 миллион рублей, но выплату должны были произвести только после нападения.

«Деньги должны были получить после преступления, а скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится «Вилаят Хорасан»**, — говорится в показаниях.