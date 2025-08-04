Суд по уголовному делу о теракте в Крокусе пройдёт в закрытом режиме
Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов*, Саидокрами Муродали Рачабализода*. Обложка © Life.ru
Суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» будет проходить в закрытом режиме из-за наличия секретной информации в материалах дела, сообщил корреспондент Life.ru. Коллегия судей решила, что дальнейшие заседания не будут доступны для СМИ и общественности.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта 2024 года около 20:00 в Красногорске. Четверо террористов открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», подожгли зал и скрылись. Погибли 149 человек, включая 6 детей, ранены 551. Следствие завершено в июне 2025 года, обвинения предъявлены 27 фигурантам, включая исполнителей и пособников. Подготовка велась с 2023 года в Турции и Афганистане, оружие хранилось в Каспийске и Красногорске. Ущерб оценивается в 5,7–12 млрд рублей. В марте 2025 года был открыт мемориал жертвам теракта.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.