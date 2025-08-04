Суд по уголовному делу о теракте в Крокусе пройдёт в закрытом режиме

Суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» будет проходить в закрытом режиме из-за наличия секретной информации в материалах дела, сообщил корреспондент Life.ru. Коллегия судей решила, что дальнейшие заседания не будут доступны для СМИ и общественности.