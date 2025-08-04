Четверо исполнителей теракта в Крокусе признали вину и извинились

Четверо участников нападения на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли 149 человек, полностью признали свою вину и выразили раскаяние. Об этом сообщила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

По её словам, после ознакомления с обвинительным заключением Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов* и Саидакрами Муродали Рачабализода* заявили о полном признании вины и принесли извинения пострадавшим. Адвокат отметила, что Файзов* утверждал, будто стал жертвой манипуляций – его, по его словам, ввели в заблуждение, воспользовавшись молодостью, хотя у него были иные жизненные планы, пишет ТАСС.

Теракт произошёл 22 марта 2024 года, когда группа вооружённых людей открыла огонь по зрителям и подожгла зал. После нападения подозреваемые попытались скрыться, направляясь в сторону Украины, однако были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. В настоящее время следствие продолжает работу по установлению роли двух предполагаемых организаторов и четырёх участников преступления.

Судебные заседания проходят в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, отнесённые к государственной тайне. В связи с этим доступ журналистов и публики в зал суда ограничен.