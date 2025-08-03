Почти половина жертв теракта в Крокусе погибла от последствий пожара

Почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибла от пожара, возникшего в концертном зале. Согласно материалам уголовного дела, среди 149 погибших около 70 человек не имели огнестрельных ранений и скончались от термоингаляционной травмы, вызванной ожогами верхних дыхательных путей, в сочетании с отравлением угарным газом.

В результате теракта опасности подверглись почти 2000 посетителей «Крокуса». В материалах дела уточняется, что не менее 1971 человек были подвергнуты опасности гибели, однако около 1700 из них не обратились за медицинской помощью после трагедии, сообщает ТАСС.