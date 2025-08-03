Почти половина жертв теракта в Крокусе погибла от последствий пожара
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Почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибла от пожара, возникшего в концертном зале. Согласно материалам уголовного дела, среди 149 погибших около 70 человек не имели огнестрельных ранений и скончались от термоингаляционной травмы, вызванной ожогами верхних дыхательных путей, в сочетании с отравлением угарным газом.
В результате теракта опасности подверглись почти 2000 посетителей «Крокуса». В материалах дела уточняется, что не менее 1971 человек были подвергнуты опасности гибели, однако около 1700 из них не обратились за медицинской помощью после трагедии, сообщает ТАСС.
Ранее Life.ru написал, что террористы в «Крокусе» целенаправленно искали и убивали прятавшихся посетителей. Тех, кто уцелел при стрельбе, боевики добивали ножом.