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3 августа, 04:49

Почти половина жертв теракта в Крокусе погибла от последствий пожара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio MDF

Почти половина жертв теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье погибла от пожара, возникшего в концертном зале. Согласно материалам уголовного дела, среди 149 погибших около 70 человек не имели огнестрельных ранений и скончались от термоингаляционной травмы, вызванной ожогами верхних дыхательных путей, в сочетании с отравлением угарным газом.

В результате теракта опасности подверглись почти 2000 посетителей «Крокуса». В материалах дела уточняется, что не менее 1971 человек были подвергнуты опасности гибели, однако около 1700 из них не обратились за медицинской помощью после трагедии, сообщает ТАСС.

Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России нелегально
Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России нелегально

Ранее Life.ru написал, что террористы в «Крокусе» целенаправленно искали и убивали прятавшихся посетителей. Тех, кто уцелел при стрельбе, боевики добивали ножом.

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Юния Ларсон
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