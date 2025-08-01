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1 августа, 02:46

Террористы в Крокусе целенаправленно искали и убивали прятавшихся посетителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» не просто расстреливали посетителей, а целенаправленно искали тех, кто пытался спрятаться от них. Об этом свидетельствуют материалы дела, детали которых публикует РИА «Новости».

Войдя в концертный зал, террористы немедленно открыли огонь по присутствующим, среди которых были дети. Люди в панике пытались укрыться, но нападавшие продолжали расстреливать их по пути следования. Особо отмечается, что прятавшихся посетителей боевики целенаправленно искали и хладнокровно убивали.

Помимо этого, следственные материалы указывают на заранее распределённые роли среди участников нападения. Так, Далерджону Мирзоеву* было поручено следовать за Шамсидином Фаридуни* и добивать раненых ножом. В случае ранения или гибели Фаридуни* Мирзоев* должен был взять его оружие и продолжить массовые убийства посетителей. Также на него возлагалась задача по поджогу концертного зала.

Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России нелегально
Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России нелегально

Ранее Life.ru писал, что террористы покинули «Крокус» из-за заклинившего оружия. Трое из них были вооружены автоматами Калашникова, четвёртый нёс сумку с патронами. В процессе нападения два автомата заклинили, и террористы, испугавшись нехватки боеприпасов, выбросили их вместе с рюкзаком, покидая здание.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Юния Ларсон
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